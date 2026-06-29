ベトナム、ベネズエラの地震災害支援へ救助隊を派遣

軍の派遣団は、ベトナム人民軍総参謀部所属救難・救助局のファム・バン・ティ副局長を団長とする82人です。倒壊建物での救助を担う工兵31人、医療班30人、救助犬8頭を伴う捜索チーム10人などで構成されています。

派遣団は、がれきの下の被災者を探す探知装置、切断・掘削機器、医療設備や医薬品のほか、乾燥食料50トン、テント1600張、発電機15台を含む、およそ88トンの支援物資を携行しています。活動期間は20日間の予定です。

後方・技術部隊がベネズエラへの派遣に向け、物資や食料を積み込む様子（写真：TTXVN）

ティ副局長は、次のように語りました。

「救助犬チームが、がれきの中で被災者や遺体の位置を捜索します。その後、工兵部隊と現地部隊が救助にあたります。トルコとミャンマーでの地震救援でも効果を発揮した画像・音響探知装置、壁面透視レーダーを活用します。医療班も、住民や活動部隊に診察、治療、医薬品の無償提供を行います」

ベトナム人民軍が海外で人道支援・災害救援活動を行うのは今回で3回目です。参加者の多くは、2023年のトルコ、2025年のミャンマーでの地震支援にも加わった経験を持っています。

一方、人民公安の救助隊も42人の隊員と専門車両、探知機材、医療物資を携え、ベネズエラへ向かいました。

[VOVWORLD]