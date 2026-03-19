ベトナム、ブランド・レジデンス市場で世界トップクラスに

この雑誌は、不動産コンサルティング大手サヴィルズ（Savills）の報告書「2025年～2026年期のブランド・レジデンス」を引用し、その中で、ベトナムでは現在、34の国際的ブランドが参画する50以上のプロジェクトが展開されています。これにより、ベトナムはプロジェクト数でアメリカ、サウジアラビア、メキシコに次ぐ世界第4位に浮上していると明らかにしました。

東南アジア地域において、ベトナムの優位性は際立っています。ホテルコンサルティング会社C9ホテルワークス（C9 Hotelworks）のデータによりますと、アジアで建設中のブランド・レジデンスのうち、ベトナムが占める割合は41％に達し、地域で最高となっています。



かつて、ブランド・レジデンスは主にリゾート地を中心に開発されてきましたが、現在は主要都市へと急速に拡大しています。ホーチミン市では、マステライズ・ホームズ（Masterise Homes）がマリオット・インターナショナルやJWマリオットと提携して進める「グランド・マリーナ・サイゴン」や、エリー・サーブ（Elie Saab）ブランドを冠した121戸の超高級ヴィラプロジェクト「ザ・リヴァス（The Rivus）」など、大規模な開発が相次いでいます。首都ハノイでも「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ハノイ・アット・ザ・グランド」をはじめ、国際的ブランドの進出が鮮明になっています。

