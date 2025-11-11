ベトナム、デジタル時代におけるグリーン成長を最優先課題に

チン首相は、今年のフォーラムのテーマが、世界およびベトナムがグリーン・トランスフォーメーションとデジタル・トランスフォーメーションを迅速かつ持続可能な発展のための主要な原動力と見なしている背景の中で、時宜を得たものであり、深い意味を持つと指摘しました。



(テープ)

「デジタル経済、グリーン経済、循環型経済、創造経済は客観的な要請であり、ベトナムの戦略的な選択であり、最優先事項です。これは、投資・ビジネス環境の透明性を高め、企業のアクセスをより円滑かつ明確にするために貢献します。グリーンな発展は客観的な要請であり、2050年までに排出量をゼロにするためにカーボン排出量を削減する必要があります」



このように述べたチン首相は、各省庁および地方行政府に対し、成長モデルの刷新と連携させた経済の再構築、体制、人材、インフラにおけるブレークスルーの創出、デジタル・トランスフォーメーションの推進、デジタル政府の構築、デジタル経済・社会の発展に注力していくよう求めました。

なお、このフォーラムは、財務省、世界銀行、国際金融公社（IFC）、およびベトナム企業フォーラム連合が連携して開催しました。

(VOVWORLD)