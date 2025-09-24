ベトナム、グローバル・ガバナンスにおける多国間主義と国連の中心的役割を支持

会見で、グテーレス事務総長は、ベトナムが平和維持、持続可能な開発、気候変動対策、公正なエネルギー転換など国連の優先分野に積極的に貢献している「素晴らしいパートナー」であると高く評価しました。そのうえで、ベトナムを多極的世界の「柱」と位置づけ、新興経済国としてグローバル・ガバナンスの場でより大きな発言力と代表性を持つべきだと強調しました。

これに対し、ルオン・クオン国家主席は、ベトナムが多国間主義と国連改革、そして国連の中心的役割を支持していると表明するとともに、国連の事務所や拠点をベトナムに設置することを歓迎すると述べました。

そのほか、双方は、今後ベトナムと国連、そしてASEANと国連の関係をさらに深化させることで一致し、特に、ベトナム東部海域（南シナ海）の問題を平和的手段での解決することを含め、1982年国連海洋法条約を遵守することを確認しました。

また同日、ルオン・クオン国家主席はパラグアイのサンティアゴ・ペーニャ・パラシオス大統領と会見しました。この席で、ルオンクオン国家主席は、パラグアイに対し、ベトナムとMERCOSUR＝南米共同市場とのFTA＝自由貿易協定交渉の早期開始に向け、支持するよう要請しました。さらに、ルオン・クオン国家主席はベトナム企業による通信インフラ、技術、デジタルトランスフォーメーション分野での投資に有利な条件を提示するよう提案しました。

ペーニャ大統領は、ベトナムの統合と発展の経験に学びたいと述べ、FTA交渉開始を支持する意向を表明しました。特に加工業、農業、繊維産業などの分野でベトナムとの協力を強化したいと強調しました。

このほか、ルオン・クオン国家主席はオーストリアのクリスティアン・シュトッカー首相、タジキスタンのエモマリ・ラフモン大統領とも個別会見を行いました。

(VOVWORLD)