ベトナム、カナダとの包括的パートナーシップの強力な推進を希望

これに対し、マニンダー・シドゥ国際貿易相は、ベトナム共産党第14回大会の成功に祝意を表すとともに、ベトナムが「新たな発展の時代」において成功を収めることへの確信を表明しました。



二国間関係について、両氏はカナダ・ベトナム間の包括的パートナーシップを促進するための具体的な施策で合意しました。具体的には、貿易・投資、安全保障・国防、政府開発援助（ODA）、観光、国民交流の各分野における協力を促進するための好条件を整備していくことを確認しました。



さらに、サプライチェーン、人工知能（AI）、半導体、量子技術、クリーンエネルギー転換、再生可能エネルギーの開発、グリーン農業の発展、環境保護、気候変動対策といった、新たな可能性を秘めた分野での協力拡大についても一致しました。

