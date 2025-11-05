ベトナム、オープン標準に基づきデジタル技術を開発・習得へ

これは、3日午後、ハノイで科学技術省が「AIとオープン技術・オープンソース」をテーマに主催した「2025年オープン技術フォーラム」のメッセージです。

フォーラムには、クアンタム、パロアルトネットワークス、アリスタネットワークスといった海外企業や、ベトテル＝ベトナム軍隊工業通信グループ、アジアパシフィック・テクノロジー・ディストリビューション株式会社など、国内外の多くのテクノロジー企業やグループが参加しました。これは、国際協力を促進し、知識を共有し、ベトナムにおけるオープンAIおよびオープンソースの発展を支えるデジタルインフラを支援することに貢献するものです。



フォーラムで発言したグエン・マイン・フン科学技術大臣は、ベトナムはオープン技術の開発、オープンソースソフトウェアの開発、そして個人や企業が新しい価値創造に参加するためのデータ公開を選択し、これを方向性としていることを強調しました。この方向性により、ベトナムは人類の知識に基づき、それを継承しつつ、人類の知識に貢献する技術国家へと発展するでしょう。フン大臣は、オープン標準に基づいたデジタル技術の開発と習得は、単なる公約ではなく、ベトナムが飛躍するための戦略であり、行動計画であると強調しました。

