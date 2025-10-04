ニュース
ベトナム、「戦略技術」開発でより速く、より果敢に、より大胆な独自のアプローチを
席上、発言に立ったグエン・チー・ズン副首相は、ベトナムが戦略技術の開発において、より速く、より果敢に、より大胆に進む必要があり、「追い付き、共に進み、そして追い越す」という方針のもと、世界との差を縮めるために独自の道筋を持つべきであると強調しました。
また、ズン副首相は、ベトナムが常に科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションを「黄金の鍵」と見なしており、中所得国の罠を乗り越え、2045年までに先進国となる目標達成に向けた死活的な要素であると述べました。ベトナムが世界有数の科学技術・イノベーションセンターになるという願いを実現し、イノベーションエコシステムを発展させるために、各レベル、各産業、地方行政府は、トップクラスのベトナム人およびベトナム系専門家と国際的な技術企業や組織と連携し、技術を最大限に活用すべきであると指摘しました。
ズン副首相は次のように述べています。
（テープ）
「ベトナムが飛躍的な発展を遂げるためには、知識、技術、人材、そして先駆的な体制に依拠しなければなりません。さらに重要なのは、グローバル・バリューチェーンの全工程に参画する能力を主体的に実証することです。具体的には、国際標準を把握し、サプライチェーンに深く参入することが不可欠です」
なお、同フォーラムでは、科学技術、イノベーション、国家デジタルトランスフォーメーションの発展に関する政治局決議第57号を実行するためのイニシアティブが発表されました。
(VOVWORLD)