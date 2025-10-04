ベトナム、「戦略技術」開発でより速く、より果敢に、より大胆な独自のアプローチを

席上、発言に立ったグエン・チー・ズン副首相は、ベトナムが戦略技術の開発において、より速く、より果敢に、より大胆に進む必要があり、「追い付き、共に進み、そして追い越す」という方針のもと、世界との差を縮めるために独自の道筋を持つべきであると強調しました。

また、ズン副首相は、ベトナムが常に科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションを「黄金の鍵」と見なしており、中所得国の罠を乗り越え、2045年までに先進国となる目標達成に向けた死活的な要素であると述べました。ベトナムが世界有数の科学技術・イノベーションセンターになるという願いを実現し、イノベーションエコシステムを発展させるために、各レベル、各産業、地方行政府は、トップクラスのベトナム人およびベトナム系専門家と国際的な技術企業や組織と連携し、技術を最大限に活用すべきであると指摘しました。