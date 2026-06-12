ベトナム　ASEAN未来フォーラムを通じて地域の連携促進に貢献　

フォーラムの開会演説にたったフン首相(写真:Lại Hoa/VOV)

フォーラムを成功裏に開催したことで、ベトナムは対話の促進やコンセンサス形成、相互信頼の強化をつなぐ役割を引き続き果たしているとの評価が示されています。

カオ・キム・ホン事務局長(右)(写真:Lại Hoa/VOV)

ASEANのカオ・キム・ホン事務局長は次のように述べました。

（テープ）

「ベトナムは3年前にASEAN未来フォーラムを立ち上げ、3年連続で開催してきました。これはASEAN共同体の構築に向けた重要な貢献です。各国の首脳や政策立案者、専門家、実務者、研究者、シンクタンク、さらに若者や次世代のリーダーが一堂に会し、ASEANや地域の将来について議論する場となっています」

また、多くの参加者は、率直て建設的な対話の場を維持し、長期的な協力につながる議論を進めてきたベトナムの取り組みを高く評価しました。

オーストラリアのティファニー・マクドナルド駐ASEAN大使は、フォーラムの運営や討論の質について高く評価し、次のように述べました。

「今年の開会式には少なくとも5人のASEAN加盟国首脳と多くの外相が出席しました。それは議論の質と参加者の水準の高さを示しています。フォーラムは年々影響力を高め、幅広い関心を集めています。ベトナムの主導のもと、ASEANの成功に貢献したいと考える人々が意見を交わし、新たな構想を生み出す場となっています」

今回のフォーラムでは、持続可能な成長やデジタル化、非伝統的安全保障上の課題などをめぐり、中長期的な視点から議論が行われたことも大きな特徴となりました。

ASEAN未来フォーラムの継続的な開催を通じて、ベトナムはASEAN共同体づくりに向けた具体的な提案を行うだけでなく、積極的に各国・各機関を結び付け、対話と協力を後押ししながら、平和で繁栄し、包摂的な地域社会の実現に向けた取り組みを進めています。

[VOVWORLD]