ベトナム　2045年までに先進デジタル国家へ

この戦略は、2045年までに、ベトナムを先進的で繁栄し、安全で人間性を重んじるデジタル国家へと発展させることを目標に掲げています。

デジタル転換を全面的かつ一体的に推進し、社会の隅々まで広く深く浸透させ、すべての人を包摂するものとすることで、主要な発展手法として定着させます。また、経済成長を促進し、労働生産性や国家競争力、国民の生活の質を高める重要な原動力とします。そのうえで、国民と企業は、デジタル転換の中心かつ主体であり、同時に、その主たる受益者でもあります。

また、データとAI＝人工知能に基づく近代的な国家運営体制を構築し、戦略的なデジタル技術、デジタルプラットフォーム、デジタル製品を自主的に開発・運用できる能力を備えるとともに、国家のデジタル主権を確固たるものにします。

戦略では、3つの目標群が掲げられています。

第1は、デジタル政府を発展させ、行政運営の効率性と実効性を高めることです。この中で、ベトナムを電子政府・デジタル政府の分野で世界上位50か国に入れることを目指します。

第2は、デジタル経済を発展させ、経済の競争力を高めることです。

第3は、デジタル社会を発展させ、デジタル格差を縮小するとともに、国民の生活の質を向上させることです。

さらに、「Make in Viet Nam」を掲げるデジタル技術企業のエコシステム形成を優先的に進める方針です。

[VOVWORLD]