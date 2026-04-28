ベトナム　核兵器不拡散条約第11回運用検討会議の開会式を主宰

国連ベトナム政府代表部のドー・フン・ビエット大使は、NPT第11回運用検討会議の開会式を主宰し、NPT第11回運用検討会議の議長に指名された立場で、NPT加盟191か国のハイレベル代表らと共に、4月27日から5月22日まで開催中の本会議に出席するとしています。

開会式で演説した国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、ベトナムが本会議の議長国を務めることに喜びの意を表明するとともに、「これは開発途上国が世界的な軍縮プロセスにおいてより強い発言力を発揮する好機である」と強調しました。また、第11回運用検討会議が実質的かつ合意に基づく成果を達成できるよう、国連が強く支持していく姿勢を強調しました。

議長国としての役割を担うベトナムは、積極的な貢献と入念な準備を示しました。ビエット大使は、建設的精神、対話、そして多国間協力の重要性を強調し、核兵器の包括的かつ非差別的な軍縮を支持するベトナムの一貫した立場を改めて確認しました。核兵器を保有しない一方で、化学戦争の深刻な影響を受け、持続的な平和を希求する国として、ベトナムは加盟国間の結束、とりわけ開発途上国の声を強化し、核兵器のない世界の構築を推進することを約束しています。

[VOVWORLD]