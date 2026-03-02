ベトテル MWCバルセロナ2026で先進技術を紹介

ベトナムの軍隊工業・通信グループベトテルは、3月2日から5日にかけて、スペインのバルセロナで開催されるモバイル・ワールド・コングレス2026（MWC Barcelona 2026）に参加します。世界最大級のモバイル技術イベントであるこのイベントは、「知能の時代」をテーマに、人工知能、データ、接続インフラに焦点を当てます。

MWCバルセロナ2026におけるベトテルのブースは三つのゾーンで構成されます。「5G オープンRAN エコシステム」では、次世代通信・ネットワーク分野におけるベトナムの一貫した技術自立能力を示す包括的な5Gエコシステムを紹介します。「ゼロ・トラスト・ライフスタイル」では、デジタル環境で利用者を守る「安全なデジタルライフスタイル」を提案します。

さらに「インテリジェント・コネクト」では、地上経済から低空域、宇宙空間に至るまでの次世代スマート接続に関するベトテルの戦略的ビジョンを示します。また会期中、ベトテルはクアルコム、インテル、AMDと、5G アドバンスト、6G、AI分野での技術協力に関する提携を締結する予定です。

20年以上にわたり毎年開催されてきたMWCは、機器展示にとどまらず、モバイル産業の将来像を議論し、国際協力を促進する重要なフォーラムです。

