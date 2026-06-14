フン首相 全国的な競争運動を発動

発動式の様子（写真： VOV）

式典で演説したレ・ミン・フン首相は、中央表彰・競争評議会議長として、2桁成長の目標を達成するためには、「戦略的なビジョン、突破的な発想、断固たる行動、持続可能な成長、そして国民の幸福」が不可欠であると強調しました。

また、フン首相は、発展のための制度整備と改善に向けた大胆な刷新を求めるとともに、制度上のボトルネックや障害の解消、行政手続きの大幅な簡素化を進めることで、発展のための資源を最大限に活用し、制度そのものを戦略的突破口であり、国家競争力の源泉としなければならないと述べました。

レ・ミン・フン首相（写真：VOV）

フン首相は次のように述べました。

「私は、すべての国民が競争運動を自発的な行動として受け止め、自らの内なる意志として実践していただきたいと願っています。それは、日々の仕事をより良く行うこと、労働においてより創造的であること、地域社会に対して、より責任を持つことなど、小さな行動から始まります。そうした一人ひとりが周囲へ良い影響を広げる核となり、国の発展に貢献することにつながります」

さら、フン首相は、科学技術の発展、イノベーション、デジタル化、グリーン化の推進に向けた競争運動の展開を呼びかけました。フン首相は、節約の徹底と浪費防止、国家予算および各種資源の厳格な管理、資金の効率的かつ透明な運用の確保を求めました。

[VOVWORLD]