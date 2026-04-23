フン首相：商工省は生産・経営活動の促進で先導的役割を果たすべき

会議の様子

会合でフン首相は、新たな発展段階において持続可能な2桁成長という目標達成を始め、国家の発展に関する任務と責任は極めて大きいと強調しました。その上で、商工分野は中核的な役割を担い、課題解決に率先して取り組むとともに、生産・経営活動の促進を先導すべきだと述べました。

そのため、商工省は第14回党大会決議の具体化と実施を急ぎ、制度整備を進めるとともに、第16期国会第2回会議に提出する各種法案の整備を推進する必要があります。具体的には、石油法改正案、商業分野関連法の一部改正案、電力法改正案、商品デリバティブ取引法案、重点産業法案などです。

また首相は、エネルギー安全保障の確保と公正なエネルギー移行の必要性を強調するとともに、商工省はいかなる状況においても電力や石油製品の不足を発生させない責任を負うと述べました。さらに、国家石油備蓄の整備を早急に進め、E10ガソリンの普及を加速させる必要があると指示しました。E10ガソリンとは、ガソリンに最大10%のバイオエタノールを混合した燃料であり、二酸化炭素排出量の削減に貢献することが期待されています。

[VOVWORLD]