フン首相：ラオカイ省は地域の強みを生かし、10.5％の成長目標達成目指す

会合で、フン首相は、ラオカイ省が発想と行動の両面で大胆な改革を進め、地域の強みを具体的な施策や事業へと結び付けることで、2026年の年間経済成長率10.5～11％の達成を目指すよう求めました。また、科学技術の活用とデジタル・トランスフォーメーション（DX）の推進を基盤とした成長モデルへの転換を進める必要があります。そして、国境貿易の発展、先進的でスマートな物流センターの整備、観光を基幹産業として育成することに加え、環境に配慮した循環型農業を推進し、主要産品やOCOP（一村一品）製品を観光・サービス分野と連携させながら発展させる必要があると強調しました。

さらにフン首相は、ラオカイ省の総合計画を地域計画と整合性を保ちながら効果的かつ一体的に実施するよう求めました。また、行政機構のさらなる簡素化を進め、二層制地方政府が円滑かつ効率的に機能するよう取り組むことも求めました。

一方、2026～2027年度の新学期に向けては、第1期として4校の寄宿制一貫校を8月30日までに完成させるよう要請しました。また、「烈士遺骨の捜索・収容・身元確認を推進する500日間キャンペーン」を迅速かつ効果的に実施するとともに、革命功労者や傷病軍人、烈士遺族に対する優遇政策を着実に進めるよう要請しました。