フン首相：「治安と秩序の確保を中核に、発展の促進を重点に」

フン首相が社会秩序行政管理警察の創設80周年記念式典に出席した

式典で、フン首相は、社会秩序行政管理警察がこれまでに、居住管理や武器管理、投資経営事業分野の管理など、治安・秩序に関わる国家管理で多くの革新的な取り組みを進め、社会の安全と安定の確保に大きく貢献してきたと評価しました。フン首相は次のように述べました。

（テープ）

「社会秩序行政管理警察は、デジタル管理・デジタル運営・デジタルサービスへの大きな転換を実現しました。データに基づく現代的な管理手法を確立し、接続・共有・電子認証を軸とする仕組みを構築しています。これにより、手続きや書類、時間、コストが削減され、透明性・正確性・利便性が向上しました。これは、国家運営の刷新、現代的な行政の構築、デジタル政府・デジタル社会・デジタル市民の実現に大きく貢献しています。」

さらに、フン首相は、社会秩序行政管理警察に対し、今後も引き続き「治安と秩序の確保を中核」に「発展の促進を重点」に、「国民と企業を中心」とする方針を堅持し、現代的な国家ガバナンスへの転換を先導するよう求めました。また、行政管理やデータ運用、デジタル化に対応した法的枠組みを整備し、行政手続き改革と連動させながら、国民と企業へのサービスの質を指標として取り組むよう指示しました。

式典で、党および国家を代表して、フン首相が社会秩序行政管理警察にホー・チ・ミン勲章を、また同警察局に第一等祖国防衛勲章を授与しました。

[VOVWORLD]