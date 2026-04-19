フン首相：「刑事警察」という名称は、国民にとって変わらぬ信頼の象徴

18日午前、ハノイで、レ・ミン・フン首相は、「公安省刑事警察の創設80周年記念式典およびホーチミン勲章授与式」に出席しました。

式典で首相は、刑事警察に対し、党の方針・路線および国家の政策・法律、とりわけ第14回党大会で打ち出された新たな安全保障方針を十分に理解し、具体化していくよう求めました。

また首相は、治安・秩序に関する認識と発想を大きく転換し、犯罪の予防と取締りを通じて国民の平和で幸福な生活を守ると同時に、社会経済発展に最大限に寄与するよう求めました。

さらに、調査・分析・評価・予測の質を一層高め、新たな犯罪の傾向や手口を早期に把握したうえで、党と国家に対して政策・法制度の整備について適時に提言すること、科学技術の活用と近代的で高度な安全性を備えたインフラ整備にも重点を置くよう指示しました。

（テープ）

「刑事警察は模範となり、『責任の規律』『実行の規律』を率先して実践し、『正しく選択し、迅速に実行し、徹底してやり遂げ、具体的な成果で評価する』という行動精神を貫く必要があります。そして、『早期かつ遠い段階から、現場に根ざした予防』という方針のもと、犯罪の持続的な減少を目指さなければなりません。『予防は基本であり、戦略的かつ長期的なもの、取締りは重点的で常時かつ緊急の課題である』という考え方を徹底し、犯罪防止における国民運動を一層推進する必要があります」

さらに首相は、刑事警察に対し、犯罪対策における国際協力の拡大を引き続き推進し、世界の警察コミュニティにおけるベトナム刑事警察の役割と地位を強化するよう求めました。あわせて、国際条約や司法共助協定、犯罪対策に関する協力協定の効果的な実施を進める必要があると指摘しました。

[VOVWORLD]