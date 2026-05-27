フン首相　カントー市党委員会との会合を主宰

会合で発言に立ったフン首相は、同市に対し、「単なる奉仕」から「発展を生み出す」発想への転換を求めました。また、再生可能エネルギー、港湾、都市開発など、既存の潜在力と優位性を基盤として飛躍的な発展につなげられるよう、特別な制度や政策を主体的に提案するよう要請しました。さらに、工業・建設、農業、商業・サービスの各分野ごとに具体的な成長シナリオを策定し、企業や地方に対して明確な目標を割り当てるよう求めました。

（テープ）

「農業生産の品質や生産性を高めるには、農産物加工や農業分野へのハイテク投資が欠かせません。また、持続可能な成長と安定した財政収入を実現するためには、エネルギー分野などへの工業投資プロジェクトの推進が重要です。さらに、目標どおりの発展を実現するためには、エネルギーや道路・水路交通などのインフラに加え、教育の質といったソフト面の基盤整備も進める必要があります。そして、公共投資の執行を加速させるとともに、停滞している既存プロジェクトの課題解決にも取り組まなければなりません」

それに先立ち、フン首相は、作業グループとともにカントー市の烈士墓地を訪れ、英雄烈士たちに献花・献香を行いました。

2026年第1四半期、カントー市の経済成長率は7.02％に達し、メコンデルタ地域で第2位となりました。観光分野は特に好調で、市は620万人を超える観光客を迎え、前年同期比21.9％増となりました。また、デジタルインフラが統一的に整備されたことも大きな成果であり、行政区画再編後も二層制の地方行政が安定的に運営できる体制が確保されています。

[VOVWORLD]