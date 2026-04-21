フン王祭りに6万人以上が参拝

今年の祭りは、フート省、ヴィンフック省、ホアビン省の統合後、新たな地理的・文化的・発展空間で、これまで以上に大規模に開催されています。

今年の見どころは、「建国の祖フン王・聖なる源」をテーマとした開幕式です。多彩な伝統芸能の披露や芸術公演を通じて、国の歴史と文化の価値を称えるとともに、「水を飲む時、その源を思う」という伝統的な美徳を表現し、祖先への感謝の意を示しています。

このほか、組織委員会は様々な文化・スポーツ活動を展開しています。例えば、フート省の大衆歌舞フェスティバル、ブックフェアやキャンプイベント、フート省に関する資料展示、夜間観光ツアーなどです。

2026年のフン王祭りおよびフート省の文化・観光ウィークは、4月17日から26日まで、フート省のフン王廟歴史遺跡地区および省内各地で行われています。