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ニュース

フン王祭りに6万人以上が参拝

フン王祭りおよび2026年のフート省の文化・観光ウィークが開幕してから3日後、6万人がフート省を訪れ、ベトナム建国の祖フン王に線香を手向けたほか、様々な文化・芸術活動に参加しました。

開幕式の様子（写真： VOV） 

今年の祭りは、フート省、ヴィンフック省、ホアビン省の統合後、新たな地理的・文化的・発展空間で、これまで以上に大規模に開催されています。
今年の見どころは、「建国の祖フン王・聖なる源」をテーマとした開幕式です。多彩な伝統芸能の披露や芸術公演を通じて、国の歴史と文化の価値を称えるとともに、「水を飲む時、その源を思う」という伝統的な美徳を表現し、祖先への感謝の意を示しています。
このほか、組織委員会は様々な文化・スポーツ活動を展開しています。例えば、フート省の大衆歌舞フェスティバル、ブックフェアやキャンプイベント、フート省に関する資料展示、夜間観光ツアーなどです。
2026年のフン王祭りおよびフート省の文化・観光ウィークは、4月17日から26日まで、フート省のフン王廟歴史遺跡地区および省内各地で行われています。

[VOVWORLD] 

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2桁成長目標を堅持

2桁成長目標を堅持

20日午後、ハノイで開かれた第16期国会第1回会議では経済社会発展について議論が行われました。この中で、多くの議員から2026年から2030年までの社会経済発展5か年計画について、具体的な方策に関する意見が出されました。
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