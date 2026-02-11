フランスでベトナムの旧正月テト ベトナムブランドがカルフールでその地位を確立

このイベントは、フランスでベトナムの伝統的なテトの雰囲気を再現するだけでなく、ベトナムのVIFONブランドが欧州有数の小売チェーンであるカルフールの店頭に初めて正式に並ぶという重要な節目ともなりました。フォーやビーフンなどの主力商品が、欧州市場の厳格な品質基準を十分に満たしたうえで販売されています。カルフール・グループ統合部門ディレクターのファンック・ケナー氏は、次のように語りました。

（テープ）

「ベトナムからの製品はいずれも卓越した品質を備え、風味が豊かでコクがあり、フランスの消費者の需要に応えるものです。これまで、フランス市民にとってベトナム製品は日常的で身近な選択肢となりつつあります。カルフールの棚にベトナム製品が継続的に並んでいることは、地元の市場からの前向きな受け入れをも示しています」

一方、在フランスベトナム商務部の同商務部代表のブー・アイン・ソン氏は、次のように強調しました。

（テープ）

「VIFONの登場は、ベトナムブランドが欧州において大きな可能性を有していることを改めて示すものです。私たちは今後も市場に密着し、ベトナム企業が世界へ進出するだけでなく、新たな時代において確固たる地位を築き、さらに飛躍できるよう、常に寄り添い支援していくことを約束します」

(VOVWORLD)