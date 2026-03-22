フォーフェスティバル2026 国内外の食文化ファンを結ぶ

20日夜、北部ニンビン省で「フォーフェスティバル2026」が開幕しました。この催しは、ベトナムの代表的な麺料理「フォー」の歴史的ルーツをたどり、その伝統が各地で受け継がれ、発展してきた歩みを称えるものです。

フォーの代表的なブランドとして知られるナムディンのフォーは、ベトナムの食文化の象徴として発展してきました。ヴァンクーやザオクーといった伝統的な村では、職人たちが技と味を世代を超えて受け継いできました。現在では、さまざまな種類のフォーが生まれ、国内各地だけでなく海外にも広がっています。2024年には、ナムディンのフォーとハノイのフォーが国家無形文化遺産に登録され、ユネスコ無形文化遺産への登録に向けた準備も進められています。

フェスティバルは3月19日から22日まで開催され、フォーの調理実演や伝統的な村の体験、専門家による意見交換、食文化交流など、さまざまな催しが行われます。これにより、職人や企業、研究者、そして国内外からの来場者が交流する場となっています。

今回のフェスティバルは、ナムディンのフォーをはじめとするベトナムのフォーの魅力を改めて発信するとともに、地域の文化、観光、経済の発展にもつながることが期待されています。また、ニンビン省の人々の温かさや豊かな文化も広く紹介されます。

(VOVWORLD)