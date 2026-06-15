フエ国際音楽週間2026

13日夜、中部フエ市でフエ国際音楽週間2026が開幕しました。開幕公演には、日本のアーティスト、かわにし・なつきさん、韓国の芸術団、そしてフエ宮廷芸術劇場が出演しました。

フエ宮廷芸術劇場による公演（写真：Lê Hiếu/VOV-Miền Trung）

今後のプログラムでは、フランスの著名な現代舞踊団コンパニー・エルヴェ・クビや音楽グループOJOS、スペインのポップ・フラメンコ四重奏団ラス・ミガス、ベトナムの歌手ミー・アインさん、オーストラリアのシンガーソングライター、マシュー・アイフィールドさんなど、多彩な国際アーティストの公演が予定されています。

また、14日夜には、ベトナム現代音楽を代表する作曲家の一人、チン・コン・ソンの音楽を紹介する公演が開かれ、18日の閉幕公演には、人気若手歌手MONOさんが出演します。

かわにし・なつきさんによる公演（写真：Lê Hiếu/VOV-Miền Trung）

フエ国際音楽週間は、フエ・フェスティバル2026の夏祭りを彩る主要イベントの一つです。ベトナムをはじめ、フランス、スペイン、オーストラリア、日本、韓国などから、多くのアーティストや舞踊団、芸術団体が参加します。

期間は6月13日から18日までで、様々な公演は開かれた空間で行われ、住民や観光客に無料で提供されます。

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