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ファン・バン・ザン国防相、レ・ティ・リエン公園で英雄烈士に献花・献香

25日午前、ファン・バン・ザン副首相兼国防大臣は、代表団とともにホーチミン市のレ・ティ・リエン公園を訪れ、英雄烈士に献花・献香するとともに、烈士遺骨の捜索・収容活動に当たる部隊を視察し、激励しました。

代表団は、故チャン・フー元書記長の記念像、1968年のテト攻勢・蜂起で犠牲となった英雄烈士の慰霊碑、戦没者遺骨の安置所、さらに「人民武力勢力英雄」レ・ティ・リエン氏と人チャン・バン・キエウ氏の慰霊所で献香を行いました。

ファン・バン・ザン副首相兼国防大臣、ホーチミン市のレ・ティ・リエン公園を訪れ、英雄烈士に献花・献香。撮影：スアン・クー・ベトナム通信社
献香の後、ファン・バン・ザン副首相兼国防大臣は、集団埋葬地の発掘現場を視察したほか、レ・ティ・リエン公園で戦没者遺骨の捜索・収容に当たる幹部、兵士、関係部隊を慰問し、激励するとともに、贈り物を手渡しました。
ファン・バン・ザン副首相兼国防大臣、集団埋葬地の発掘現場を視察した。撮影：スアン・クー・ベトナム通信社

また同日午前、ドンナイ市ミンドゥック村（旧ビンフオック省ホンクアン県）で開かれた戦没者遺骨の捜索・収容活動の開始式典で演説したファン・バン・ザン副首相兼国防大臣は、第7軍管区とドンナイ市に対し、あらゆる資源を最大限に動員するとともに、科学技術の活用を一層進め、DNA鑑定による身元確認を可能な限り早期に進めるよう求めました。

「政府、中央軍事委員会、国防省は、全軍の幹部・兵士、全国の国民、そして国内外の組織・個人に対し、戦没者やその墓に関する情報提供を引き続き呼びかけています。祖国の独立と自由、そして国民の幸福のために尊い命をささげた人々を、一日も早く故郷へ帰すため、戦没者遺骨の捜索・収容活動への引き続きのご協力をお願いします」

[VOVWORLD] 

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