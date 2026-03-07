ファム・ミン・チン首相 ベトナム女性を讃える新たな賞の創設提案

この賞は、19世紀のロシアの偉大な女性数学者ソフィア・コワレフスカヤにちなんで名付けられたものです。1985年から2026年までの41年間にわたり、優れた業績を挙げ、科学的・実践的な貢献を果たしたベトナムの女性科学者、23の団体と58の個人に贈られてきました。

式典で、チン首相は2025年度の賞を1団体と1人に賞を授与した際、「国の発展と変革の歩みの中で、ベトナム女性こそが力強い原動力であり、自ら新しい時代を切り拓く主役である」と強調しました。

そのうえで、ベトナム女性連合に対し、自然科学分野だけでなく、社会科学や人文科学の分野でも活躍する女性科学者を讃える新たな賞の創設を検討するよう求め、次のように述べました。

（テープ）

「3月8日の国際女性デーに合わせて贈られるコワレフスカヤ賞に加え、10月20日のベトナム女性の日にも別の賞を設けるべきだと考えています。女性の才能、創造性、そして献身を讃える賞の創設を提案します。女性の英雄的な資質や文化的な本質を反映した、元女性連合議長で金星勲章受章者のグエン・ティ・タップ氏の名を冠した賞を毎年10月20日に授与し、彼女たちの努力と貢献をたたえたいと思います」

首相はまた、ベトナム女性が社会生活のあらゆる分野において、その重要な使命をさらに発揮していくことへの期待を寄せました。