ファム・ミン・チン首相 インドネシアとSPの大使の離任表敬を受ける

インドネシアのデニー・アブディ大使がベトナムでの任期を優れた成果とともに終え、インドネシア外務省事務総長に就任したことに祝意を示したチン首相は、大使が近年の両国関係の力強い発展に果たした積極的な貢献を高く評価しました。両国は2025年3月に関係を「包括的な戦略的パートナーシップ」に格上げしました。経済関係は両国協力の明るい要素であり、2024年の貿易額は167億ドルに達しました。両国はまた、ASEANの枠組みをはじめとする地域と国際フォーラムで緊密に協力し、ASEANの団結と中心的役割を維持するために、他の加盟国およびパートナー国と共に積極的に貢献しています。

続いて、シンガポールのジャヤ・ラトナム大使の離任表敬を受けたチン首相は、大使が4年以上にわたりベトナムでの任務を立派に果たし、困難や挑戦の多い状況の中でも両国関係をより深く、実質的かつ効果的に発展させるための懸け橋として大きく貢献したと評価しました。首相は、ベトナムがシンガポールとの「包括的な戦略的パートナーシップ」を常に重視し、さらに強化していきたいと強調しました。

また、チン首相は、両国が引き続き地域および国際フォーラムで緊密かつ効果的に協力し、ASEANの団結を一層強化し、その中心的役割を発揮していくことを提案しました。首相は「団結してこそ力が生まれ、協力してこそ利益が得られ、対話してこそ信頼を築くことができる」との見解を述べました。

