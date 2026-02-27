Báo Ảnh Việt Nam

ニュース

ファム・ミン・チン首相、ベルギー大使と会見

チン首相は、国防・安全保障、文化、教育・人材育成、気候変動対策、観光といった従来の分野での協力を維持・強化するとともに、科学技術、半導体、交通分野など戦略的な分野にも協力を広げていく必要があると述べました。

ベトナムはベルギーを欧州連合（EU）の中で重要なパートナーと位置づけています。ファム・ミン・チン首相は26日午後、政府庁舎で在ベトナム・ベルギーのカール・ファン・デン・ボッシェ大使と会見し、このように述べました。会見では、両国の協力について意見が交わされました。

ベルギーのカール・ファン・デン・ボッシェ大使（左）と握手するファム・ミン・チン首相（写真：VGP/Nhật Bắc）

首相は、二国間の協力の枠組みをより効果的に活用し、国際フォーラムや国際機関の場でも緊密に連携するよう呼びかけました。また、国防・安全保障、文化、教育・人材育成、気候変動対策、観光といった従来の分野での協力を維持・強化するとともに、科学技術、半導体、交通分野など戦略的な分野にも協力を広げていく必要があると述べました。

経済分野について首相は、ベルギーに対し、ベトナムとEUの投資保護協定の早期批准を進めるとともに、欧州委員会がベトナム産水産物に対するIUU、いわゆる違法・無報告・無規制漁業の「イエローカード」警告解除への後押しを求めました。さらに、ベルギー企業によるベトナムへの投資の拡大を後押しし、教育や職業訓練、医療、環境、戦争後遺症の克服といった分野での無償援助を継続するよう提案しました。

これに対し、ファン・デン・ボッシェ大使は、ベルギーは社会経済の発展目標の達成に向けてベトナムと引き続き歩調を合わせる用意があると表明しました。また、枯れ葉剤の被害者支援に関する決議を採択した唯一の国であると述べ、除染や被害者支援の分野で今後も協力していく考えを示しました。

(VOVWORLD) 

