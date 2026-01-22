ビンロン省の住民、 第14回党大会が徳・才・志・視野を備えた指導幹部を選出すると信頼

ビンロン省ロンチャウ地区在住のグエン・タイン・ズエンさんと、ロンホー村のレ・タイン・アンさんは、党大会終了後、重要な方針や決定が速やかに具体化され、実効的に実施されることで、社会経済発展に明確な変化が生まれ、国民の物心両面での生活水準が段階的に向上していくとの期待を示しています。



ビンロン省 第14回党大会を祝う多くの工事を起工・完成

「私たち住民は、党大会の動きを非常に重視し、日頃から報道を通じて注視しています。今回の大会は、全国的に行政区画の再編・統合が進められる中で開催されており、経済発展に新たな原動力を生み出し、重要な転換点となる歴史的な節目だと思います。新たな時代、すなわち“飛躍の時代”の幕開けです。国民の最大の願いは、大会の成功だけでなく、真に志と情熱を持ち、国を新たな発展段階へ導くことのできる幹部が選出されることです」

「示されている戦略の中には、非常に優れた、突破口となるものが多くあります。新たな方向性が数多く打ち出されており、強い決意が感じられます。大会後、これらの戦略や決定が着実に実行され、良好な成果を生み出し、国民の生活水準の向上につながると信じています」

ビンロン省の住民は、第14回党大会が戦略的な決定を打ち出し、今後の迅速かつ持続可能な国家発展に向けた確かな基盤を築くことへの信頼を表明しています。