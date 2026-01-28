ハー副首相、EC作業団対応に向け漁業違反の未処理を許さず

27日午後、ハノイの政府庁舎で開かれた違法・無報告・無規制（IUU）漁業対策に関する国家指導委員会第30回会合で、チャン・ホン・ハー副首相は、欧州委員会（EC）の作業団受け入れに先立ち、漁業分野における違反事案を未処理のまま残さないよう強調しました。

副首相は、船舶監視システム（VMS）、国家漁業データベース管理ソフト（VNFishbase）、関連データベースなどのシステムを相互接続し、最新の状態に保つことを求めました。また、行政処分に関する全ての案件を点検し、各事案について法令に基づき適切かつ最終的に処理されているかを厳格に確認する必要があると指摘しました。

ハー副首相は次のように述べました。

（テープ）

「農業・環境大臣は、ECの訪問までの監査・検査プログラムを策定し、1月と2月に重点的に実施してください。関係機関と連携し、ECが指摘した内容が実際にどのように実施されているかを確認するため、役割分担を明確にして監査・検査を行う必要があります。地方指導部も、各省・市の計画を策定し、地方行政府や関係部局を検査・監督して、これらの内容が確実に実行されるようにしてください」

また、会合で、ベルギー・ルクセンブルク大公国・欧州連合駐在ベトナム大使のグエン・バン・タオ氏は、欧州委員会が、ベトナム政府や各省庁、地方行政府、指導委員会の強い決意と指導・運営を高く評価し、勧告を真剣に実施している明確な姿勢だと認識していると述べました。

ECは特に、法制度の整備、科学技術の活用、中央から地方までの検査・監督体制の構築といった取り組みを歓迎しており、ベトナムの関連データは年々大きく改善していることを高く評価しています。

