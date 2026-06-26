Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

ハノイ100年マスタープラン、6月29日に正式発表へ

ハノイ市は6月29日、国家会議センターで「首都ハノイ100年マスタープラン発表・投資促進会議2026」を開催します。これは25日午後の記者会見で明らかにされたものです。
記者会見の様子

会議では、ハノイ市が100年先を見据えた首都のマスタープランを正式に公表するとともに、投資環境や優遇政策、新時代における経済社会発展の方向性を国内外の企業・投資家に向けて紹介します。
この計画は「文化・文明・現代・幸福」の首都建設という理念のもと、人間を中心に据えたものです。空間構造は「多層・多極・多中心」モデルで発展し、ホン川を主要な生態・文化景観軸とし、9つの発展極、9つの主要中心、9つの動力軸で構成されます。ハノイ市計画建築局のチャン・クアン・トゥエン副局長は次のように述べました。
（テープ）
「このマスタープランは優先投資プロジェクトのリストとともに公表されます。市は都市鉄道、交通インフラ、ホン川景観軸、オリンピックスポーツ地区など重点プロジェクトを速やかに始動させます。マスタープランと戦略的投資を緊密に結びつけることで、社会インフラ整備を常に一歩先行させることが可能になります。」
またこの機会に、投資誘致プロジェクトのデジタル化データ管理システムも導入され、金融・都市インフラ・教育・スタートアップなどの重点分野における投資協力プロジェクトの分析・評価も行われる予定です。

[VOVWORLD] 

もっと見る

もっと見る

Top