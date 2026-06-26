ハノイ100年マスタープラン、6月29日に正式発表へ

記者会見の様子

会議では、ハノイ市が100年先を見据えた首都のマスタープランを正式に公表するとともに、投資環境や優遇政策、新時代における経済社会発展の方向性を国内外の企業・投資家に向けて紹介します。

この計画は「文化・文明・現代・幸福」の首都建設という理念のもと、人間を中心に据えたものです。空間構造は「多層・多極・多中心」モデルで発展し、ホン川を主要な生態・文化景観軸とし、9つの発展極、9つの主要中心、9つの動力軸で構成されます。ハノイ市計画建築局のチャン・クアン・トゥエン副局長は次のように述べました。

（テープ）

「このマスタープランは優先投資プロジェクトのリストとともに公表されます。市は都市鉄道、交通インフラ、ホン川景観軸、オリンピックスポーツ地区など重点プロジェクトを速やかに始動させます。マスタープランと戦略的投資を緊密に結びつけることで、社会インフラ整備を常に一歩先行させることが可能になります。」

またこの機会に、投資誘致プロジェクトのデジタル化データ管理システムも導入され、金融・都市インフラ・教育・スタートアップなどの重点分野における投資協力プロジェクトの分析・評価も行われる予定です。

[VOVWORLD]