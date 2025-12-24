ハノイ タンロン優秀実業家・企業2025を表彰

これは、首都ハノイが毎年行っている恒例のイベントであり、首都および国家の経済・社会発展に顕著な貢献を果たした企業家・企業を顕彰し、感謝の意を表することを目的としています。



式典で発言に立ったグエン・チー・ズン副首相は、首都の企業および実業家に対し、経営管理能力の向上、事業運営の透明化、長期的な発展戦略の構築を図り、経営効率と社会的責任を両立するよう求めました。また、科学技術を発展の原動力と位置付け、国際基準に対応しながらグローバル・バリューチェーンへのより積極的な参加を呼びかけました。

（テープ）

「ベトナムは常に、企業を発展プロセスの中心であるとされています。知恵や気概、そして飛躍への強い志を持つ企業家たちの力を背景に、首都ハノイの企業コミュニティが今後も力強く発展し、国の迅速かつ持続可能な発展事業に対して、ますます大きな貢献を果たしていくと信じています」

今回表彰された118の個人および団体は、生産・経営活動において優れた実績を上げ、雇用の創出や首都の経済・社会発展に実質的な貢献を果たしてきた、模範的な企業および企業家であるとしています。表彰式は、功績を称える場であるだけでなく、タンロンの企業家・企業コミュニティが引き続き発想を刷新し、競争力を高め、ハノイをイノベーションと国際商業の中心へと発展させるという目標に貢献していくための原動力ともなっています。

(VOVWORLD)