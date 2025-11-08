ハノイ観光アオザイフェスティバル2025：遺産の精華が輝く

このプログラムでは、北部・中部・南部の3地域から集まったデザイナーや職人、芸術家が参加し、アオザイを通じて伝統と現代の融合を表現。ハノイと全国各地を文化遺産の息吹でつなぐ、精巧に演出されたファッションショーが披露されました。6日から9日まで開催されるフェスティバルでは、展示・体験スペースのほか、来場者が直接参加し、アオザイへの愛着を共有できる多彩なプログラムが展開されます。

主な見どころとして、子どもたちによる「ハノイが大好き」アオザイショー、伝統的価値を基盤に創造的なデザインを競う「アオザイ―文化遺産をつなぐ」デザインコンテストの決勝戦などが挙げられます。

さらに、ホアンキエム湖周辺でのアオザイパレードや、ハノイの秋を体感する観光ツアー「チャン・トゥ・ハノイ」、そして「首都の女性・国際交流と発展」をテーマにした 一斉 アオザイパフォーマンスなど、様々な催しも行われます。

ハノイ市観光局のダン・フオン・ザン局長は次のように述べました。

（テープ）

「ハノイ観光アオザイフェスティバルは毎年、開催され、アオザイへの愛を広め、その価値を守り育てることに貢献しています。アオザイはベトナム人女性の優雅さを象徴するだけでなく、世界の友人とつながる観光大使でもあります。フェスティバルは、ハノイの『優雅で文明的、かつ創造的な都市』というイメージを広く発信し、グリーントランスフォーメーションを目指す持続可能な観光都市としての発展に寄与するものです」

ザン局長はこのように語りました。

(VOVWORLD)