午年の新春を迎え、ハノイ市ファム・フン通りにあるハノイ博物館は、多くの市民や観光客でにぎわっています。様々な催しや現代的な展示空間に加え、3月2日まで入館を無料としており、国内外の来館者にとって意義ある見学と体験の場となっています。

ハノイ博物館、午年の新春に無料開放 - ảnh 1 博物館1階で陶芸や絵画体験に参加する若者たち（写真：Thủy Tiên/VOV1）

長期間の準備を経て、博物館は常設展示を公開しました。およそ7000点の資料や文書、実物資料を紹介し、このうち6点とその関連資料は国宝に指定されています。

展示は「自然」「タンロンへの道のり」「11世紀から18世紀のタンロン」「19世紀から20世紀のハノイ」「社会主義の建設」「未来へ向かうハノイ」など7つのテーマと35の小テーマに分けて構成されています。

このほか、体験型の展示室やインスタレーション作品の創作スペース、さまざまな文化イベントも行われています。

ハノイ博物館、午年の新春に無料開放 - ảnh 2 7つのテーマで7,000点超の資料・展示物と14の検索用モニターを紹介（写真：Thủy Tiên/VOV1）

ハノイ博物館のグエン・ティエン・ダー館長は次のように述べました。

（テープ）

「7つのテーマと35の小テーマに基づき、約7000点の資料や実物を紹介しています。また、14の検索用モニターを設置し、来館者が多くのデータを調べられるようにしています。タンロン・ハノイの歴史に関する資料をより充実させるため、今後も順次データを追加していきます」

