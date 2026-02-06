ハノイ・チャンティエン通りに「ベトナム製品展示・ライブコマース空間」開設

5日午前、商工省・国内市場管理局は、ハノイ市チャンティエン通り62番地に、ベトナム製品の展示やライブ配信を行う特設スペース「ベトナム製品の生命力」を開設しました。

のスペースはモダンなデザインで、市民や観光客が気軽に製品を手に取り、購入できるよう設計されています。商工省・国内市場管理局のチャン・ヒュー・リン局長は、次のように語りました。

「このプログラムを通じて、100％ベトナム製の約100ブランドを紹介したいと考えています。これらはベトナムの誇りであり、文化やアイデンティティを宿し、価格も手ごろな製品ばかりです。こうした製品を支援し、保存していかなければなりません。高級ブランドが立ち並ぶ中心地にベトナム製品の拠点を維持し続けることは、非常に大きな意味があります」

このプログラムでは、同局が主体となって代表的な企業や製品を選定し、消費者への紹介や販路拡大を支援します。また、展示期間中には、TikTokの公式チャンネルを通じてライブ配信が行われ、各企業や協同組合の製品が販売されます。会場ではライブ配信のほか、特定の時間帯に直接買い物を楽しむこともできます。支払いはすべてキャッシュレス決済で行われ、安全で透明性の高い現代的な消費スタイルの促進にも貢献しています。

