ハノイの選挙準備、計画どおりに進展

26日午後、国会常務委員会と国家選挙評議会の監督団を率いるグエン・カック・ディン国会副議長は、ハノイ市選挙委員会と会合を開き、第16期国会議員および2026年から2031年任期の各級人民評議会議員選挙の準備状況について報告を受けました。

ハノイは全国でも選出議員数が多い地域の一つで、国会議員32人、ハノイ市の人民評議会議員125人が選ばれる予定です。3回にわたる協議を経て、立候補資格を満たす人の正式な名簿が確定しました。市内の有権者は600万人を超え、有権者名簿は国家の人口データベースや電子身分証明アプリ「VNeID」を活用しながら期限どおりに作成・掲示され、正確さが確保されています。

会合でディン副議長は、これまでのところハノイの選挙準備は全面的かつ計画的に進められ、日程や法律の規定を守って実施されていると評価しました。そのうえで、3月15日までの間、担当者と責任を明確にし、各作業の進み具合を丁寧に確認すること、有権者名簿の見直しと更新を続け、市民の投票権を確実に保障することが重要だと強調しました。

あわせて、選挙の前後を通じて広報活動をさらに強化するよう求めました。

