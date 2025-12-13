ハノイの伝統工芸村と食・観光フェスティバル2025 開幕

会場には、およそ5000平方メートルの敷地に約80のブースが設けられ、伝統工芸村・職人街の特色あるエコシステムと、ハノイならではの食文化空間が再現されています。

今年のフェスティバルは、伝統工芸村・職人街観光、ハノイの食文化の精華と観光地プロモーション、伝統工芸の実演エリア、交流イベントの3つの主要空間で構成されています。中でも、世界創造都市ネットワークに加盟する工芸村である、バッチャン陶芸村とバンフック絹織物村のブースが大きな見どころとなっています。

開会式で、ハノイ市観光局のグエン・チャン・クアン副局長は、次のように述べました。

（テープ）

「ハノイの伝統工芸村・食と観光フェスティバル2025は、伝統工芸村や職人街、そして首都の食文化の価値を顕彰する重点的な観光振興事業です。伝統工芸や食文化と結びついた特色ある観光地や観光商品をPRするとともに、行政機関、企業、職人、地域コミュニティを観光の価値連鎖で結びつけます。これにより、ハノイを『安全・親しみやすい・質の高い・魅力的な目的地』、そして平和の都市、創造都市として、国内外の観光客に発信していきたいと考えています」

フェスティバルの閉幕は、14日に予定されています。

(VOVWORLD)