ハノイで初の「世界文化フェスティバル」開催へ

このフェスティバルは、文化・スポーツ・観光省、外務省、そしてハノイ市人民委員会の共催により、行われるもので、「世界文化デーin ハノイ」をはじめ、各国のグルメブース、国際映画上映会、民族衣装のファッションショー、アオザイ・フェスティバル、国際ブックフェアなど、さまざまな催しが予定されています。



26日午後、ハノイで行われた記者会見によりますと、これまでに48の大使館や国際機関が参加を登録し、45の文化展示スペース、33の国際グルメブースが設けられ、16の国内外の芸術団が公演し、20か国の映画が上映される予定です。会場となるタンロン皇城では、世界各国の文化が一堂に会し、それぞれの民族の精華を披露します。

文化・スポーツ・観光省のレ・ハイ・ビン常務次官は次のように話しています。

（テープ)

「世界文化フェスティバル・in・ハノイは、世界各国と地域の多彩で豊かな文化が集い、互いに交わり、調和し、平和と友好、人間愛という共通の色彩を描き出す場です。国内外の人々にとっても、平和で伝統ある首都ハノイが、五大陸の友人たちを迎える交流の舞台であることを実感できる意義深い機会となるでしょう」

この機会に、フェスティバルの公式ウェブサイト「http://Worldculturefestival.vn」も公開されました。主催者によりますと、この「世界文化フェスティバル・in・ハノイ」は、今年の初開催を契機に、今後、国際的な規模で毎年、開催される文化外交イベントへと発展させていく方針です。

(VOVWORLD)