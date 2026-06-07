ハノイで「ASEANの未来フォーラム2026」開幕へ

インタビューを受けているカオ事務総長（右）

ASEAN事務総長のカオ・キム・ホン氏は、フォーラムについて次のように述べました。

（テープ）

「ASEANの未来フォーラムは、地域と国際社会においてASEAN外交を推進するための、ベトナムによる重要なイニシアチブです。今年で第3回目を迎え、2024年、2025年の成功をさらに発展させるものです。このフォーラムはASEANの戦略的メッセージを発信する重要な場であり、ベトナムはその形成に建設的な役割を果たしています。ASEANが世界の問題において力強い声を持てるよう、引き続き取り組んでいかなければなりません。」

カオ・キム・ホン事務総長はまた、1995年のASEAN加盟以来、ベトナムは非常に重要かつ積極的な加盟国であり続けていると強調しました。その貢献は、地域の平和と安定の維持、経済的繁栄の促進、そしてASEAN共同体の構築など、幅広い分野に及んでいると述べました。

フォーラムは、政策立案や地域協力の促進、そしてASEANの存在感を国際社会でさらに高めるための、実践的な対話の場として年々その重要性を増しているとしています。

[VOVWORLD]