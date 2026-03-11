ハノイ、有権者の投票に向け万全の準備進める

ハノイ市タインオアイ村では、選挙日に向けた雰囲気が、村の庁舎から各集落に至るまで広がっています。立候補者の名簿は公開掲示され、有権者との意見交換会では、各候補者が自らの行動計画を簡潔で分かりやすく、実践的な内容で説明しています。また、選挙運営組織の整備、有権者名簿の確認、投票所の設備や治安確保のための準備と並行して、広報活動も強化されています。タインオアイ村の文化社会担当部門の責任者、ファム・タイン・ハイ氏は次のように明らかにしました。

「タインオアイ村の選挙委員会は、有権者が投票の日時や投票所、関連する規定を十分に理解できるよう、さまざまな方法を通じて広報活動を引き続き強化していく方針です」

ハノイ市ホアンリエット区では、有権者がおよそ3万8300人、投票区が26か所あり、第16期国会議員および2026年～2031年任期の各級人民評議会議員選挙に向けた準備作業は、これまでにすべて完了しています。ホアンリエット区人民委員会のグエン・アイン・トゥアン委員長は、次のように明らかにしました。

「人口の多い地域であることから、選挙の成功を確実にするため、我々は2025年末の時点から選挙に向けた準備を本格的に進めてきました。広報活動から施設・設備に至るまで、現在、準備はすべて万全です」