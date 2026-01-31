ハノイ　UNESCO「学習都市」認定

UNESCOは2025年12月4日、ハノイを同ネットワークの正式メンバーとして認定しました。これは、教育・人材育成、生涯学習、職業教育の分野での成果を評価したもので、誰もが生涯にわたって学び続けられる社会の実現に向け、首都ハノイが先導的な役割を果たしていることを示すものです。



ブー・ダイ・タン氏 写真：VGP/Minh Anh

式典で、ブー・ダイ・タン・ハノイ市人民委員長は、学習都市づくりは終わりのない取り組みだと強調しました。

（テープ）

「学習都市への道のりに終着点はありません。情熱と強い意志が求められる、粘り強い歩みです。千年の歴史と文化を持つハノイは、地域や世界において知と人間性を照らす、模範的な学習都市になると信じています」

委員長はまた、ネットワークのメンバーとしての約束を着実に実行し、他の都市との協力を強化するとともに、デジタル技術やデジタル変革を活用した教育を推進し、社会全体の力を結集して生涯学習への投資を進めていく考えを示しました。

UNESCO学習都市ネットワークへの参加により、ハノイは91か国・425都市との知見や経験の共有を進めることが可能になります。教育分野への投資誘致や新たな学習モデルの発展にもつながり、地域における知の拠点としての存在感を一層高めていくことが期待されています。

(VOVWORLD)