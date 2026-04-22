ハティン省 北中部の物流拠点に

トー・ラム書記長・国家主席は、ハティン省に対し、急速かつ持続可能な成長を基盤とし、人を中心に据え、科学技術やイノベーション、デジタルトランスフォーメーションを重要な柱とする、抜本的な発展戦略を策定するよう求めました。

また、国家の科学技術やイノベーション、デジタルトランスフォーメーションの発展に関する政治局の決議57号を効果的に実施し、労働生産性の明確な向上につなげる必要があると指摘しました。

「選択的に投資を呼び込み、基幹産業やハイテク、クリーンエネルギーを優先するとともに、グリーン経済、デジタル経済、海洋経済といった新たな成長分野を発展させる必要があります。さらに、戦略的インフラへの投資や公共投資の効率化を進め、カウチェオ国際検問所や東西経済回廊の強みを生かし、ラオスやタイなど周辺地域との連結性を強化する必要があります。こうした取り組みにより、ハティン省を北中部地域の重要な物流拠点へと早期に発展させる必要があります。さらに、二層制行政モデルの整備を進め、投資環境の改善や行政改革、デジタル化を加速させ、行政の質の向上を図る必要があります。加えて、農業の近代化やデジタル化、環境に配慮した農業の推進とあわせて新農村建設や農村経済、コミュニティベースドツーリズムと連動させるとともに、西部の山岳地域にも配慮し、持続可能な生計の確保を図る必要があります」

また、トー・ラム書記長・国家主席は、国防と安全保障の強化を引き続き図り、主権の確保と経済社会の発展を両立させるとともに、土地や森林、住民、文化を守ることを重視する必要があると強調しました。

[VOVWORLD]