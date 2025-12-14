ニュース
バンブー・エアウェイはテト繁忙期を前に新たな航空機を受領し、急ピッチで規模拡大
機材規模の回復に向けた取り組み
繁忙期直前の新機材受領は、バンブー・エアウェイにとってタイムリーな戦力補強であるだけでなく、FLCグループの運営下で事業を再開して以来、同社が進めてきた保有機数の規模回復の重要な一歩ともなっている。
この好調な回復を記念し、バンブー・エアウェイは新たに導入した機材で運航される便を対象に、魅力的なプロモーションを実施している。具体的には、エコノミー・スマートクラスとエコノミー・セーバー・マックスクラスの運賃が１８％、その他の運賃クラスが８％の割引となる。このキャンペーンは２０２５年１２月１４日から１２月１７日まで、バンブー・エアウェイのすべての正規販売チャネルで実施され、対象となるのは２０２５年１２月１４日から１２月３０日までの出発便（繁忙期を除く）である。
ンブー・エアウェイのチュオン・フオン・タイン最高経営責任者（CEO）は、機材数の拡大は路線網の拡充や既存路線の増便、さらには全体的な運航効率の向上に向けた重要な基盤であると述べた。機材の強化と拡大により、同社はこれまで運航してきた国内外の多くの路線を新設、再開する体制が整い、国内外の多様な旅客需要により的確に応えることが可能になる。
「これは、活発化し、大規模な投資が進むベトナム航空市場の中で、バンブー・エアウェイが新たな方向に発展していくための重要な条件でもある」と同社の最高経営責任者は述べた。
２０２５年から機材の増強に着手する取り組みは、政府から認可された３０機体制に回復させるという長期計画の一環である。中期的には、バンブー・エアウェイは毎年８〜１０機を追加導入することを目標とし、２０２６年から２０３０年にかけて路線網拡大を加速させる計画に備えている。
丙午年のテトに向けた万全の体制
新機材のタイムリーな導入により、バンブー・エアウェイは丙午年のテトの大型繁忙期に向け、幹線路線や帰省需要の高い路線を中心に供給力をさらに強化していく。当社は早い段階から全ての正規販売チャネルでテト期間の航空券販売を開始しており、供給座席数を１６％増やす計画である。具体的には、既存路線の増便に加え、ホーチミン市〜ヴィン（１便／日）、ホーチミン市〜タインホア（１便／日）、ホーチミン市〜ハイフォン（２便／日）など、多くの利用者から関心の高い路線の再開にも取り組む。
２０２６年のテト期間に向けたバンブー・エアウェイの航空券販売は、特にホーチミン市〜タインホア、ホーチミン市〜ヴィン、ホーチミン市〜ハイフォン、ホーチミン市〜クイニョンなどのホーチミン市発着の路線で早い段階から急増し、すでに満席となった便も多い。さらに、ホーチミン市〜ダナン、ホーチミン市〜ハノイといった主要路線も搭乗率が高く、テトの最繁忙期には人気の時間帯の便が軒並み満席となっている。
輸送能力の増強と並行して、バンブー・エアウェイは機材拡大に対応するため、人材の採用・育成も強化している。同社は大規模な客室乗務員採用を急ピッチで進めており、２０２５年１２月末にはハノイとホーチミン市で採用イベントを開催する予定だ。
規模拡大の取り組みと並行して、バンブー・エアウェイはサービス品質の継続的な向上と高い定時運航率の維持を目指している。ベトナム民間航空局のデータによれば、２０２５年１１月時点で同社の定時運行率は８８.８％に達し、引き続き定時運航率上位の航空会社の一つとなっている。