バンブー・エアウェイはテト繁忙期を前に新たな航空機を受領し、急ピッチで規模拡大

ンブー・エアウェイのチュオン・フオン・タイン最高経営責任者（CEO）は、機材数の拡大は路線網の拡充や既存路線の増便、さらには全体的な運航効率の向上に向けた重要な基盤であると述べた。機材の強化と拡大により、同社はこれまで運航してきた国内外の多くの路線を新設、再開する体制が整い、国内外の多様な旅客需要により的確に応えることが可能になる。

「これは、活発化し、大規模な投資が進むベトナム航空市場の中で、バンブー・エアウェイが新たな方向に発展していくための重要な条件でもある」と同社の最高経営責任者は述べた。

２０２５年から機材の増強に着手する取り組みは、政府から認可された３０機体制に回復させるという長期計画の一環である。中期的には、バンブー・エアウェイは毎年８〜１０機を追加導入することを目標とし、２０２６年から２０３０年にかけて路線網拡大を加速させる計画に備えている。