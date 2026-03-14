バクロンヴィー島 期日前投票の準備整う

本土から遠く離れた場所にある北部ハイフォン市のバクロンヴィー特区では、2026～2031年任期の第16期国会議員選挙および各級人民評議会議員選挙の投票が、全国の選挙日より1日早い3月14日に行われます。特区では、期日前投票に向けた準備がすでに整っています。

選挙を前に華やかな装いを見せるバクロンヴィー島（写真：Thanh Nga/VOV Đông Bắc）

特区内の2か所の投票所では、有権者名簿が作成され、投票所や特区人民委員会の庁舎に掲示されるなど、規定に基づいて準備が進められています。バクロンヴィー特区の党委員会副委員長で人民委員会委員長のダオ・ミン・ドン氏は、次のように述べました。

（テープ）

「海上で任務にあたる部隊の兵士や、バクボ湾、いわゆるトンキン湾の漁場で操業している漁民の皆さんのために、補助の投票箱を船まで運ぶ作業チームを準備しています。これによって、海で働いているすべての兵士や漁民が、規定どおりの日程で投票できるようにします。現在、バクロンヴィー特区では選挙に向けた準備が順調に進んでおり、2026年3月14日の投票日に向けて万全の体制が整いつつあります」

また、バクロンヴィー特区の準備と並行して、ハイフォン市の選挙委員会の作業チームも現地に入り、選挙が円滑に行われるよう指導と確認を進めています。