ナショナルブランド　ベトナムの能力と地位を世界に示す

今年のフォーラムは、「新時代におけるベトナム・ナショナルブランド」をテーマに掲げています。2026年から2035年までのナショナルブランド戦略、さらに2045年までの長期ビジョンの策定が急務であると強調しました。これは、科学技術、イノベーション、国家競争力の向上に関するベトナム共産党の方針に沿ったものです。ナショナルブランドプログラム事務局長を務める商工省貿易促進局のブー・バー・フー局長は、次のように述べました。

（テープ）

「ベトナム企業は、デジタルトランスフォーメーションやイノベーションを基盤に、製品やサービスの付加価値をさらに高めていく必要があります。それを成長の原動力とし、今後の新しい時代において、商品の競争力を一層強化しなければなりません」

ナショナルブランドプログラムは、企業のブランド構築と発展を支援する重要な役割を果たしています。建材企業セコイン社のディン・ホン・キー副会長は、次のように述べました。

（テープ）

「ベトナムの文化や人々の価値が込められた製品は、現在、世界から高く評価されています。海外のデザイナーと連携しながら、文化的な価値を保ちつつ、国際市場に適合する製品を生み出すことが重要です。また、高品質でグローバルサプライチェーンに参加でき、グリーン転換や持続可能な発展に貢献する製品は、海外市場で確固たる地位を築くことができます。」

なお、2026年時点で、ナショナルブランドプログラムには190社が参加しており、多くのベトナム企業が世界のブランド市場で存在感を高めています。

[VOVWORLD]