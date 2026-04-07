トー・ラム氏　国家主席に選出　持続可能な発展と国民生活の向上を強調

選出後、トー・ラム国家主席は宣誓を行いました。

「国会と国民、有権者を前に、祖国と国民、そしてベトナム社会主義共和国憲法に対して絶対的な忠誠を誓い、党と国家、国民から与えられたあらゆる任務を全力で果たします」

就任にあたり、トー・ラム氏は、党書記長および国家主席という重責を担うことは大きな栄誉であると同時に、党、国民、軍から寄せられた信頼と期待の表れであると強調しました。

そのうえで、党と国民、軍、とりわけ党中央委員会とともに、あらゆる困難を乗り越え、革命事業を前進させ、ホー・チ・ミン主席の遺志と、平和で統一され、独立し、民主的で豊かな国の建設という国民の願いの実現に向けて取り組む考えを示しました。

（テープ）

「最優先課題は、平和で安定した環境を維持し、国の迅速かつ持続可能な発展を推進するとともに、国民生活のあらゆる面での向上を図り、発展の成果を国民が享受できるようにすることです。また、地域および世界の平和や安定、発展、進歩への貢献を強化し、法の支配に基づく社会主義国家の建設、自主・自立・強靭な経済の発展、国防・安全保障の強化、効率的で効果的な政治体制の整備、社会の発展や団結、文化と人間性の向上を進めていきます」

また同日午前、国会は2026年から2031年までの政府の組織体制に関する決議も可決しました。