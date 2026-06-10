トー・ラム書記長 ASEAN未来フォーラム出席者と会見

写真：VGP

9日午後、ハノイの国家主席府で、トー・ラム書記長・国家主席は、ASEAN未来フォーラム2026（AFF 2026）に出席する各国代表団長や専門家、有識者、国際機関の代表らと会見しました。

この席でトー・ラム書記長・国家主席は、平和、安定、持続可能な発展は、団結や対話、信頼醸成、互恵的な協力を通じてこそ実現できるとの考えを示しました。

また、これこそがベトナムがASEAN未来フォーラムを提唱した精神であり原動力だとしたうえで、開かれた実質的かつ未来志向の対話の場を新たに設けることで、ASEANの既存の協力枠組みを補完するとともに、地域の発展に向けた新たな発想と共同行動を促進したいとの考えを示しました。

AFF 2026の参加者を代表して発言した各代表団は、ベトナムによるASEAN未来フォーラム創設の取り組みを高く評価しました。

また、AFFは信頼性の高い、開かれた包摂的かつ建設的な対話の場として定着し、ASEANの長期的な発展方針の策定に積極的に貢献しているとの認識を示しました。

さらに、AFFが今後も首脳や政策立案者、研究者、企業、若者をはじめとする関係者を結ぶ架け橋としての役割を果たし、地域の重要課題をめぐる率直で実質的な対話を促進していくことへの期待を表明しました。

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