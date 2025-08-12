トー・ラム書記長 韓国滞在のベトナム人に祖国への貢献呼びかけ

席上、トー・ラム書記長は、「今回の訪問がベトナムと韓国の両国関係を新たな高みへと引き上げるものになるだろう」と強調しました。また、数日中に予定されている韓国の首脳陣との会談では、韓国に居住・就労する３０万人以上のベトナム人が、より安定的かつ利便性の高い生活を送れるよう、韓国政府に働きかけていく考えを示しました。さらに、在韓国ベトナム人コミュニティが、新時代における両国関係の発展に、より積極的に貢献していくことへの期待を表明しました。

トー・ラム書記長は、ベトナムが各分野で達成した顕著な成果について説明した後、在韓国ベトナム大使館に対し、国籍や身分証明書に関する提案、また、科学研究への参加に関するベトナム人コミュニティからの意見や提案を受け止めるよう要請するとともに、祖国へのベトナム人コミュニティ貢献を呼びかけました。

これに先立つ１０日に、トー・ラム書記長は在韓国ベトナム大使館の敷地内で行われたホー・チ・ミン主席の銅像の除幕式に出席しました。この像は、独立、自由、平和、民族間の友好と連帯のために生涯をささげた主席の功績をしのぶもので、文化・芸術的な建造物であるだけでなく、ベトナムと韓国両国民の揺るぎない友好と絆を象徴するものでもあります。

(VOVWORLD)