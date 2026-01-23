トー・ラム書記長 第14期ベトナム共産党中央委員会の書記長に再選

第13期党中央委員会のトー・ラム書記長は、開会演説を行い、会議主席団を代表して議事進行を務めました。

第14期党中央委員会第1回会議は、党規約、業務規則、選挙規則および関連規定を厳格に遵守し、団結と責任の精神を最大限に発揮し、民主集中制の原則を適切に実行した上で、政治局委員、書記長、書記局委員の選出、党・国家の主要指導職に関する人事方針の報告聴取および常務書記局書記の人事についての意見集約、中央検査委員会の選出、ならびに中央検査委員会委員長の選出を行いました。

トー・ラム書記長は1957年7月10日生まれで、出身は北部フンイエン省です。法学の教授であり、法学博士です。同氏は第12期、第13期、第14期政治局員、第11期から第14期までの党中央委員会委員を務めています。また、汚職防止対策中央指導委員会委員長であり、第14期および第15期国会議員でもあります。

2024年5月22日に開かれた第15期国会第7回会議で、国家主席に選出されました。





その結果、第14期党中央委員会は全会一致で、第13期党中央委員会の書記長であるトー・ラム氏を引き続き第14期党中央委員会書記長に選出しました。

(VOVWORLD)