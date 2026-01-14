トー・ラム書記長 ベトナム文化発展に関する政治局決議を公布

決議では、新たな時代における国の発展は、文化が先行して道を照らし、あらゆる発展政策に浸透し、人文的価値や社会の道徳的規範を重視しなければならないと明記しています。文化の建設と発展は、国の確固たる基盤であり、内発的な力、そして迅速かつ持続可能な国家発展を調整する原動力とならなければならないと強調しました。これは、ベトナム共産党創立100周年（1930～2030年）および建国100周年（1945～2045年）という目標に向け、社会主義を志向しながら、長い文化・文明の伝統を有し、人類文明の流れに相応しく貢献するベトナム文化の地位と規模を確立することを目的としています。

決議の目標として、2030年までに、先進的で民族的特色に富み、多様性の中の統一を備え、民族性・民主性・人文性・科学性・現代性を特徴とするベトナム文化の建設と発展を強力に推進するとしています。文学・芸術を民族文化の歴史および新時代における国家の規模にふさわしい水準へと発展させるとともに、文化産業の育成を加速し、文化産業および創造芸術分野におけるスタートアップ・エコシステムの形成を目指します。また、文化分野での国際統合を主体的かつ積極的に進め、ベトナムを地域および世界規模の文化・芸術イベントの魅力的な開催地とする目標を掲げています。2045年までのビジョンとしては、人間を中心にすえ、主体、目的、原動力とする社会主義的ベトナム文化の建設と発展を目指すことを強調しています。社会主義志向の高所得発展国家としての文化的地位を確立し、ベトナムを地域・国際レベルの文化・芸術イベントの魅力的な拠点、さらに活力ある文化・創造産業の中心地の一つとすることを目標としています。決議はこれらの目標を達成するため、新時代における文化発展に向けて、思考の抜本的刷新と認識・行動の高度な統一を求めています。