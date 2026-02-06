トー・ラム書記長 フン・セン氏と会見

同日午前、カンボジア王宮でトー・ラム書記長の公式歓迎式典が、サムデック・テチョー・フン・セン氏の主宰のもと、厳粛に行われました。この式典には、ファム・ミン・チン首相、チャン・タイン・マン国会議長も出席しました。

その後、トー・ラム書記長はサムデック・テチョー・フン・セン氏と会見しました。会見で、フン・セン氏は、ベトナム共産党第14回大会直後に、トー・ラム書記長が高級代表団を率いてカンボジアを国賓訪問したことを高く評価し、カンボジアは今後も、善隣関係、伝統的友好関係、包括的かつ長期的で持続可能な協力関係を重視していく考えを示しました。

これに対し、トー・ラム書記長は、ベトナム共産党第14回大会の成功について説明するとともに、ベトナムが、迅速かつ持続可能な発展、独立・自主を堅持しつつ、国際社会への統合を進めていく方針を改めて強調しました。その上で、カンボジアとの善隣関係、伝統的友好関係、包括的協力を、さらに深化させていきたいとの考えを表明しました。

また、同日午前、トー・ラム書記長は、王宮でノロドム・モニニアット・シハヌーク王太后を表敬訪問しました。

これに先立ち、トー・ラム書記長およびカンボジア人民党（CPP）党首フン・セン氏の立ち会いのもと、ベトナムとカンボジアの関係省庁および地方の代表が、協力文書の署名および交換を行いました。

(VOVWORLD)