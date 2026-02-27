トー・ラム書記長 ハノイ市で有権者との会合に出席

席上、トー・ラム書記長は、第16期国会議員に選出された際の行動計画を発表し、国会の権限に基づき国家の重要事項の決定に積極的に参画することや、国民の意向に沿い、戦略的視点に立った実効性の高い政策の策定、立法・監督機能の向上に全力を尽くす決意を述べました。

「私は、首都の有権者の皆様と引き続き緊密に結びつき、有権者の監視を受け、定期的かつ密接な連絡を維持してまいります。皆様の正当な意見や心の内、願望を真摯に聴取・吸収し、国会や権限を持つ各機関へ迅速に反映させ、検討・解決に繋げていくことを約束します。特に、国家の政治・行政の中心であり、全国の経済、文化、科学技術、革新の拠点でもある首都中心部の有権者の皆様による、戦略的方向性の策定や制度の完成、発展管理の質の向上に直接寄与する深い意見を吸収することを重視します。私は、国会議員として有権者の監視を受ける責任を常に自覚し、任務の遂行状況を十分に報告・説明し、国民との信頼関係を維持してまいる所存です」

また、トー・ラム書記長は、環境汚染の解決や教育改革、国家の利益を守りつつ平和と安定を維持するための「独立・自主・多角化・多様化」の外交方針の展開など、有権者からの質問に対し率直に回答しました。

(VOVWORLD)