トー・ラム書記長 テト明け、年初からの規律ある業務遂行と経済目標の達成を訴え

トー・ラム書記長はまた、第１４回党大会の決議を実行に移すための行動計画を、党全体で速やかに策定・整備するよう求めました。



「すべての活動を速やかに通常のペースに戻し、業務の遅れは許されません。各レベルの党委員会と行政機関は、年初から真剣に業務に取り組み、行政と公務の規律をしっかりと引き締めてください。各機関・部門・地方の責任者は、言行一致の模範を示し、年初から緊張感と責任感のある職場の雰囲気をつくり出すとともに、住民や企業への対応が停滞・遅延した場合には、直接責任を負わなければなりません。

経済面では、生産やビジネスが抱える困難の解消を最優先課題とし、公共投資の執行を加速させるよう指示しました。さらに、テト明けの雇用・労働市場の動向を注視し、問題が生じた場合には迅速に対応するよう求めました。

またトー･ラム書記長は、来月１５日に予定されている国会議員選挙と各級人民評議会議員選挙を成功させることも重要課題として挙げ、２０２６年の第１四半期から経済社会目標の達成・超過を目指すよう訴えました。

(VOVWORLD)